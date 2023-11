Thea (34) har «fryst tiden»: - Ikke tabu

Rett før koronapandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble hun singel. Iversen var da 30 år og begynte for alvor å tenke på fremtiden og ønske om å få barn. BIOLOGISK KLOKKE: Iversen hadde lyst til å bremse den biologiske klokken ved å fryse ned egg, mens hun fortsatt var ung. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Eggene kan ligge fryst til kvinner fyller 46 år. Uavhengig av om Iversen ender opp med å bruke eggene, mener hun det har vært en god investering å fryse ned egg.Hun har brukt rundt 110.000 kroner på to egguttak, og har hele tiden vært åpen om prosessen hun har vært gjennom.

STRÅ: De nedfrosne eggene legges i tynne strå og lagres i flytende nitrogen eller nitrogendamp. Foto: Frank Lervik / TV 2Fra 1. juli 2020 fikk kvinner lov til å fryse ned ubefruktede egg i Norge uten å ha en medisinsk grunn til å frykte for fruktbarheten.

Tidligere måtte kvinner som ønsket dette reise til utlandet. At tjenesten ble så lett tilgjengelig i Norge, øker etterspørselen, mener Førde. INDUSTRI: Forsker Kristin Engh Førde tror markedet for nedfrysning av egg vil fortsette å vokse. Foto: UiODa Førde intervjuet kvinner som vurderte å fryse ned egg, fortalte mange at de ikke hadde rukket å få orden på kjærlighetslivet slik de håpet.

I tillegg fortalte flere at de var redde for å bli «den desperate damen som har det travelt», eller at de må ta til takke med en partner som de føler egentlig ikke er god nok, forteller Førde.

