The Woman in Me: Skal ha stengt kommentarfeltet etter Britney-bok

LEI: Justin Timberlake skal ha sett seg lei av alle kommentarene mot han etter boken «The Woman in Me» ble lansert denne uken. Foto: Jordan Strauss / (Gallery Books via AP) / NTBDenne uken slapp popstjernen Britney Sprears (41) «The Woman in Me», og har i tiden før og etter skapt overskrifter verden rundt.

Abort, morskap, overlevelse, utroskap og frigjøring er noen av mange temaer Spears forteller om i boken. Flere av temaene har imidlertid allerede blitt omtalt av både norske og internasjonale medier. Hun hevder blant annet at ekskjæresten, Justin Timberlake (42), var utro mot henne «et par ganger» – og skal ha gått igjennom en aport da hun var sammen med superstjernen.

Duoen ble først kjent med hverandre tidlig på 90-tallet, men gikk hver sin vei i 2002. I boken hevder Spears at Timberlake var utro «et par ganger». VAR SAMMEN: Britney Spears og Justin Timberlake var i et forhold på 90-tallet. Det tok imidlertid slutt i 2002. Foto: FRED PROUSER headtopics.com

Ifølge henne selv konfronterte hun aldri ekskjæresten, men mener at «det var åpenbart at han hadde ligget med andre».«Det kom som en overraskelse, men for meg var den ingen tragedie», står det i boken.

Videre hevder hun at Timberlake ikke var «det minste glad» for at hun var gravid, og at årsaken skal ha vært fordi de var for unge.FLERE ANKLAGELSER: Britney Spears hevder at ekskjæreste og artist Justin Timberlake var utro mot henne flere ganger. Foto: Mark J. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Oljepengene skal komme det norske folk til godeLes kronikken. Les mer ⮕

EX30: Volvos nye skal ikke bare komme fra KinaEX30 blir en viktig bil de neste årene. Les mer ⮕

Justin Timberlake stopper kommentarer etter Britney Spears’ bokbombeJustin Timberlake (42) har fått gjennomgå i sosiale medier etter at ekskjæresten Britney Spears (41) denne uken ga ut bok. Les mer ⮕

– Det bør riste i grunnvollene til de som er opptatt av at Ap skal vinne valgFlere av de nordligste fylkestingene har gått fra rød til blå. Statsviter mener Arbeiderpartiet trenger en realitetsorientering. Les mer ⮕

Avslører «Skal vi danse»-sexpartnerUTLEVERER: I 2012 deltok Pernilla Wahlgren i den svenske versjonen av «Skal vi danse», altså «Let's Dance». Og i den nyeste episoden av «Wahlgrens verden» avslører hun pikante detaljer fra deltakelsen. Video: Discovery+ Les mer ⮕

- Folk ønsker at Haaland skal feileManchester City-manager Pep Guardiola kommer med dårlig nytt til kritikerne som håper Erling Braut Haaland skal slutte å score mål. Les mer ⮕