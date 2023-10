The Beatles slipper «ny» låt

NY LÅT: I november slipper The Beatles en ny låt, 50 år etter at bandet offisielt ble oppløst. Foto: JIJI PRESS/NTB

Låten heter «Now and Then» og er basert på en demoinnspilling fra 1970-tallet. De to gjenlevende medlemmene, Paul McCartney og Ringo Starr, skal ha ferdigstilt låten i fjor, skriveri sommer fortalte McCartney at en siste Beatles-sang var på vei. I samme intervju sa han at de hadde brukt KI-teknologi for å friske opp John Lennons vokaler fra en gammel kassett.

– Der var den, Johns stemme, krystallklar. Det er ganske emosjonelt at vi alle er med på på låten. Det er en ekte Beatles-innspilling, sier McCartney om utgivelsen. TO IGJEN: De to gjenlevende medlemmene, Paul McCartney og Ringo Starr har fullført The Beatles siste sang ved hjelp av KI-teknologi. Foto: Pa Photos/Yui Mok/NTB«Now and Then» ble skrevet av Lennon etter at bandet ble oppløst i 1970, og den har sirkulert på nettet som en bootleg-versjon i årevis. headtopics.com

Etter at Lennon ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i 1980, ble låten gitt til McCartney på en kassett hvor det sto «For Paul». Bandet forsøkte da å spille inn låten, men gitarist George Harrison mente at kvaliteten var for dårlig på Lennons vokal.LÅTSKRIVER: «Now and Then» ble skrevet av Lennon etter at bandet ble oppløst i 1970. Etter hans død ble låten gikk til bandkollegaen Paul McCartney. Foto: AFP/NTB

I 2021 ble Beatles-dokumentaren «Get Back» utgitt, hvor regissør Peter Jackson og hans team utviklet en ny programvare som gjør det mulig å isolere instrumenter og vokal.

