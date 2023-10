Jadon Sancho er helt ute i kulden hos Manchester United og tidligere denne uken ble det meldt via tyske medier at vingen er på vei bort fra klubben. Sancho ønsker angivelig å «starte på nytt» og håper å finne seg ny arbeidsgiver i januarvinduet.

Bakgrunnen for hele konflikten hevdes å være en hendelse på trening i forkant av møtet med Arsenal. Sancho, som allerede visste at han ikke kom til å være i troppen til møtet i London, hadde levert en blek innsats på treningsfeltet i dagene før kampen.

Tatt i betraktning Sanchos prestasjoner i Borussia Dortmund, før overgangen til Manchester United, så er Ween svært skuffet over prestasjonene. I kjølvannet av kampen mot Arsenal, kom ten Hag med kritikk rettet mot Sancho offentlig. Han gjorde det klart at vingen ikke hadde prestert bra nok på trening. Sancho reagerte med å legge ut en krass melding på X/Twitter som svar til sjefen. headtopics.com

Sanchos rådgivere og advokater har vært direkte involvert i saken, men situasjonen er fortsatt helt låst. Sancho skal blant annet ha blitt bedt om å be om unnskyldning foran lagkamerater og medlemmer av staben, men mener selv han ikke har gjort noe galt.

Tidligere Molde-mann Mark Dempsey, som jobbet tett med Ole Gunnar Solskjær både i den norske klubben, i Cardiff og i Manchester United, har blant annet fått ansvar for å kjøre 23-åringen hardt på treningsfeltet. Solskjær har omtalt Dempsey som «en god kompis». headtopics.com

Internt i United føler man imidlertid at den nederlandske sjefen har gjort alt han kan for å få Sancho i gang. Sist sesong fikk vingen blant annet en tre måneder lang pause, da ten Hag ordnet et treningsopphold for ham i den nederlandske klubben OJC Rosmalen.

