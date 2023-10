Test de asiatiske trend-rettene hjemme!

De fleste opplever trangere tider om dagen og noe av det første som kuttes er ofte den ekstra kosen, slik som restaurantbesøk eller take-away. Men hva om du kan ta favorittene fra restauranten hjem? Like imponerende og ikke minst mye lettere enn du kan forestille deg. Billigere er det jo også!

Den nye storhandelkjeden Gigaboks har gjort restaurantvarer tilgjengelig for deg og meg. Unn deg en Crispy Duck-fredag eller Dim Sum-aften hjemme, uten at det koster deg skjorta!Crispy Duck og Dim Sum er asiatiske trendretter som de siste årene har blitt mer og mer populære å bestille når man er ute og spiser.

Vi har fått Elisabeth Le, kokebokforfatter og hjernen bak matbloggen AltAsiatisk til å teste trendrettene hjemme. – Crispy Duck og Dim Sum er mine go-to retter når jeg er ute og spiser. Men det er nok ikke alle som vet hvor kjapt og enkelt det er å lage hjemme, sier Le.

«Våre favoritter fra Gigaboks finner vi blant restaurantutvalget i frysedisken. Med tilgang på de rette varene er det enkelt å lage luksus-middagen hjemme uten at det går for hardt utover lommeboken»Rykende and servert ved bordet mens småpraten går og selskapet ruller seg crispy duck i kinesiske pannekaker på løpende bånd.

– Jeg liker spesielt godt at anden er ferdig krydret med kinesiske urter. Det smaker det samme som på restaurant og gir et perfekt resultat når jeg lager det hjemme, sier matbloggeren.Er du typen som vil ha litt av alt kan Dim Sum eller asiatisk tapas være det du bør teste.Det imponerer enhver når de små dampede dumplingsene ligger flott dandert i bambussteameren, og sauser med dryss av sesam i små skåler settes ved siden av spisepinnene.