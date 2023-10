Test av Audi SQ8 e-tron Sportback: En ting trekker ned

LoftåsSPORTSLIG: Audi SQ8 e-tron Sportback byr på mye av det meste. Men på ett punkt er vi særlig kritiske.

Nylig kom også S-utgaven av Q8, som som en slags spydspiss i serien, med en rekke sportslige detaljer. Den siste uka har vi kjørt Sportback-utgaven godt over 100 mil på norske veier, og har blitt godt kjent med både de positive og negative sidene.Audi SQ8 e-tron Sportback er utstyrt med hele tre elektriske motorer og drift på alle fire hjul. De tre motorene byr på totalt 503 hestekrefter og dreiemoment på hele 973 Nm.

SQ8 Sportback koster fra 1.054.100 kroner. Vår testbil er topputstyrt Plus-utgave med blant annet teknikkpakke, B&O musikkanlegg, fullskinnpakke og panoramtak, og da ender prisen på solide 1.282.488 kroner, ferdig på veien.De tre motorene byr på såkalt torque vectoring, som sørger for å fordele motorkraften til hvert enkelt hjul. Det sørger blant annet for god stabilitet ved aktiv kjøring og i svinger, og bedre veigrep om vinteren. headtopics.com

Særlig er vi kritiske til den nederste skjermen, som etter vår mening har for mange valg og symboler, og en plassering som nødvendigvis krever at du tar øynene fra veien. Og når vi først er i det kritiske hjørnet: SQ8 e-tron er utstyrt med en svær batteripakke på hele 106 kWt netto. Oppgitt rekkevidde er samtidig ikke mer enn 434 km på vår topputstyrte testbil. Avhengig av utstyrsnivå, er WLTP-rekkevidden inntil 471 kilometer.

Vi fikk denne gangen sjansen til å prøve bilen på skikkelig langtur. Fra Gardermoen til Ålesund, en tur på rundt 500 kilometer, målte vi et gjennomsnittsforbruk på 25,8 kWt pr 100 km.

