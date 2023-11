Test 2023 Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid: Snart elektrisk - men først en skikkelig make over

Dagens generasjon er den siste – før også den blir elektrisk. Kanskje er det derfor Porsche har valgt å gjøre oppgraderingen såpass omfattende. Når bilen står i Offroad-programmet er det ikke lenger så viktig at bakhjulene prioriteres. Da jobber systemet mer som en tradisjonell firehjulstrekker og sender krefter dit de kan gi mest mulig framkommelighet. Differensialsperrene er også med på å hjelpe deg fram.

Batteripakken i den ladbare hybriden er blitt større. Den har økt fra 17,9 til 25,9 kWt. Elmotoren har fått mer å rutte med – og øker fra 136 til 176 hestekrefter. Bagasjerommet er ikke imponerende 404 liter, takket være batteripakken. I tillegg er C-stolpen sterkt framoverlent, slik at du har mindre å rutte med i høyden, også.Cayenne la lista høyt for sportslighet i SUV-segmentet. Høyere enn konkurrentene.

Et helt avgjørende middel for å oppnå dette er firehjulsstyringen. Den digre bilen føles både langt mindre og lettere enn tallene tilsier. Sett den i Sport Plus via det lille hjulet på rattet – og en verden av adrenalin og moro åpner seg. Det er ingen selvfølge i en SUV. I alle fall ikke en som har en såpass stor batteripakke.Firehjulsstyring er forresten gull verdt når du kjører inn og ut av parkeringshus.

Hvis du ønsker at for eksempel kartet skal dekke hele skjermen, kan du få det, også (se bildeserie over).

