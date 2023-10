Terrorfaren øker i Europa: - Ser ikke forskjell på nordmenn og svensker

RAMMET: To svenske fotballsupportere ble drept av en islamist i sentrum av Brussel. Eksperter mener terror like gjerne kan ramme nordmenn eller dansker. Foto: Santiago Vergara/TV 2Den tidligere etterretnings-agenten Claude Moniquet advarer også mot økt terror-fare. Ikke bare i land som Frankrike og Belgia, men også i Norden.

HAT: Professor Michael Dantinne sier islamister i Europa ofte sier de identifiserer seg med palestinske «brødre», og bruker det som argument for terror og hellig krig. Foto: L´Université de Liège – De jødiske høytidene i begynnelsen av desember er spesielt utsatt. I tillegg til helligdagene ved slutten av året.

Han viser til at fremmedkrigere som reiste til Syria, svært ofte oppga konflikten i Midtøsten som begrunnelse for hellig krig. Selv om de aldri hadde vært i Palestina. STOR STØTTE: Sist helg samlet tusenvis seg ved EUs hovedkvarter i Brussel for å støtte palestinere i krigen mellom Israel og Hamas. Krigen i Midt-Østen øker faren for terrorangrep i Europa, sier eksperter. Foto: Santiago Vergara/TV 2 headtopics.com

Byer som Paris, Brussel og Nice ble sterkt rammet av terror i 2015 og 2016. Sikkerhetstjenestene i de to landene følger radikaliserte miljøer nøye, men klarte ikke avverge de to angrepene nylig. Han dro via Italia til Norge, hvor han søkte asyl. Han ble senere sendt tilbake til Italia, etter at asylsøknaden ble avvist i Norge.– Nei, det er ikke sant. IS har mistet territorium i Syria og Irak, men kontrollerer fortsatt en liten del. Men i deler av verden er IS fortsatt en mektig organisasjon. Spørsmålet er egentlig ikke IS, men om det er islamister som er villige til å angripe på grunn konflikten i Midtøsten, sier Moniquet.

