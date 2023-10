Tennis 'Bad Boy' Nick Kyrgios inspirerer til giverglede for skogbrannofre

Nick Kyrgios har bygget opp et rykte for å være tennissportens «bad boy», men de siste dagene viser han med all tydelighet at han har empati og evne/ vilje til å gjøre noe med det.

Det startet med at han tidligere i dag la ut en melding hvor han stilte spørsmålet om det ikke var mulig å gjøre noe for å skaffe penger til Australias omfattende og ødeleggende skogbranner.Det er en forferdelig naturkatastrofe som har krevd livet til tusenvis av dyreliv, inkludert over 2.000 koalaer. – Det startet å brenne i september og brannene har ikke klart å stoppe enda. Mye er gjort, men lite har nyttet.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. ???På grunn av naturkatastrofen som ødelegger deler av landet hans, prøver Kyrgios sitt aller beste for å skaffe midler til ofrene og spre bevissthet om den grufulle historien. headtopics.com

Det som startet med at Nick Kyrgios lovte 200 dollar for hvert serveess han gjør har blitt fulgt opp av andre tennisspillere som lover penger.FotballI ukene som kommer vil det være vanskelig å følge med på alle mangere som får sparken. - Vi er godt inne i høstjakta....

