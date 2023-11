Tenker du å skaffe deg hund? Da er det flere ting du bør tenke gjennom

– Man må tenke over: «Hva kan jeg tilby?» og «Hva slags liv har jeg lyst til å ha med hunden?», og hvor mye tid til aktivisering, både fysisk og mentalt, man har, sier hun, og forteller at noen raser krever mer pelsstell, trening og aktivisering enn andre.Hvilken hund passer deg?– Det er mange som har skaffet seg raser som er avlet på å varsle, og så er de fortvilet for at hunden bjeffer.

– Den jobben man gjør med å velge rase, er utrolig viktig. Man må sette opp seg selv for suksess når man skal velge rase. Det er viktig å stimulere hunden både fysisk og mentalt. Det kan hindre at hunden finner på egne oppgaver den skal løse.Når du skaffer deg hund kan det både være en valp, eller du kan ta over en hund fra andre – det som kalles omplasseringshund.

– Nesten alle valper har valpebiting. De utforsker mye av verden med å bruke tennene, det er deres måte å leke på, og i tannfellingen kan det klø i munnen. Man må være forberedt på å ha et ryddig hjem, og rydde bort det man ikke vil at valpen skal bite på, sier hun, og sier det er en stor omveltning for de som ikke har hatt valp før.

– De første dagene bruker vi bare til å være i hjemmet og i hjemmeområdet, og blir kjent før jeg tar de med ut på så veldig mye. Man må lande litt, og hunden må knytte bånd til meg og det nye hjemmet sitt, uten å stresse noe særlig. Det å ta de med ut på ting kan vente litt, sier hun.(Einar Lohne Bjøru)Men hvordan skal man lete opp en hund? På Finn.no er det i skrivende stund litt over 2.

