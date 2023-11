Tenåringsgutter truet med kniv og ranet i Stavanger

– De to mistenkte forsvant fra stedet. Guttene, som bodde like ved, kom seg hjem og fikk varslet politiet, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.Ved hjelp av en hundepatrulje og elektroniske spor ble to menn pågrepet i saken et par timer etter ranet.

– Sporingsfunksjonen ledet oss til en adresse. En kar på 19 og en på 24 er på vei inn i arresten, forteller operasjonslederen.Les også: Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann: – Stiv kuling i området

