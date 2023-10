Temposkifte i exiten til Manchester City gigant! Starter samtaler med et åpningstilbud hinsides all fornuft

Kevin de Bruyne var og muligens fortsatt er en av verdens aller beste midtbanespillere. Siden han ble skadet i begynnelsen av august har det kommet rykter om at han er på vei bort fra Manchester City. – De ryktene har plutselig blitt svært tydelige.

Nå har det kommet et temposkifte hvor en av Manchester City sine stor spillere forlater klubben. En sansynlig exit kommer etter det har kommet et enormt tilbud på bordet.Manchester City har en økende risiko for å miste Kevin de Bruyne, den Saudi-Arabiske kongefamilien er fast bestet på å hente han, koste hva det koste vil.

De Bruyne var ønsket av saudiske tjenestemenn i sommer, de hentet en rekke stjerner fra Europa til Midtøsten. Mens verdensklassespillere som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar og Sadio Mane nå spiller i Saudi-Arabia, kunne ikke De Bruyne overbevises om et bytte. headtopics.com

Playmakeren spilte kun én Premier League-opptreden i starten av sesongen før han fikk en muskelskade, som forventes å holde ham ute av spill frem til desember. De Bruyne er en fantastisk spiller, han har utrolige 96 mål og 153 assists på 358 kamper for de himmelblå og hjulpet dem til å vinne en rekke trofeer.

Noen hevder at Manchester City muligens ikke gir han ny kontrakt hvis skadeproblemene vedvarer, vi tror det kommer et forlengelsesforlag for 32 åringen nesten uansett. Tidligere denne uken ble det rapportert at Al Nassr har hatt et møte med De Bruynes agent. Så, på fredag, fikk saudiske sjefer ballen til å rulle. headtopics.com

Football Insider melder at de er fast bestemt på å gjøre De Bruyne til deres neste store stjerne og vil prøve å lokke ham til landet med et massivt kontraktstilbud.

