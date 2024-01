Tekstlikheter funnet i helseministerens masteroppgave

Det er funnet flere tekstlikheter i masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) leverte sammen med en annen student i 2021, kort tid før hun gikk inn i regjering. Midt i stormen har Thomas Laudal, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Stavanger, talt Kjerkols kritikere midt imot. Han har ment at Kjerkols tekstlikheter ikke er nok til at oppgaven bør vurderes for plagiat av universitetsledelsen ved Nord Universitet.

I går dukket det opp nye eksempler på tekstlikheter, både på nettstedet Reddit og i avisene DN og VG. Nå har Laudal lagt ut et innlegg på Facebook som er langt mer kritisk til Kjerkol enn tidligere. – Dette er ikke bra«Saken til Kjerkol ser noe dårligere ut i dag», skriver Laudal. Han viser til et nytt eksempel på tekstlikhet, som først ble nevnt av brukeren «linguanordica» på Reddit mandag kvel





