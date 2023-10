Teknologigigant oppjusterer salgsprognosene – ser muligheter i Kina til tross for turbulens

Pc-salget fikk seg en opptur under pandemien, etter flere år med svak etterspørsel. Nedturen kom raskt igjen. Intel, som sammen med AMD leverer de fleste pc-prosessorene, har fått merke turbulensen de siste kvartalene med betydelig omsetningssvikt.Natt til fredag la Intel frem kvartalsresultater. Omsetningen falt med åtte prosent i siste kvartal – til 14,2 milliarder dollar.

Salget fra klientdivisjonen, hvor pc-prosessorer inngår, falt med kun tre prosent. Dette segmentet utgjør over halvparten av den samlede omsetningen. Resultatet ble dobbelt så høyt som ventet. Aksjekursen steg med nesten åtte prosent i etterhandelen. Dette kommer på toppen av kursoppgangen på nesten 22 prosent hittil i år.– Selv om vi er oppmuntret av fremgangen så langt, vet vi at det ligger mye mer arbeid foran oss, sa konsernsjef Pat Gelsinger under resultatfremleggelsen.Bruttomarginene var på 45,8 prosent i tredje kvartal og ventes å øke til 46,5 prosent i fjerde kvartal. Dette er en bedring fra andre kvartal, da marginene var 35 prosent.

Intel Foundry Services er en ny divisjon som skal tilby kontraktsprodukjon av databrikker, tilsvarende hva Taiwan Semiconductor Manufacturings Co. (TSMC) gjør for kunder. Gelsinger sa at de er i rute og vil ta igjen TSMC i 2025. Intel har fått en større kunder som har foretatt forskuddsbetaling. headtopics.com

Tosifret vekst for Alphabet for første gang siden 2022– omsatte for 76,7 mrd. dollar i tredje kvartal – Selv om mange mente at ambisjonene våre var noe vågale da vi startet vår «fem noder på fire år»-reise for to og et halvt år siden, ser vi nå bedre klarhet i for å oppnå dette målet, sa Gelsinger.

I årets første kvartal falt pc-salget med hele 33 prosent i verden, ifølge analyseselskapet Canalys. Pc-salget falt med syv prosent i tredje kvartal.

