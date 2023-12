Teknologidirektør i Freyr har stor tro på norsk batterinæring

Teknologidirektør Eirik Børsheim (35) i Freyr har fortsatt stor tro på norsk batterinæring, men frykter Norge skal tape i den globale konkurransen om det ikke legges bedre til rette for storskala produksjon. Eirik Børsheim (35) har jobbet med batterier hele sitt yrkesliv, og han er i dag visepresident for produkt og teknologiutvikling i Freyr Battery.

Han har fortsatt stor tro både på selskapet og næringen, selv om selskapets første storskalafabrikk nå blir bygget i USA i stedet for i Mo i Rana.definere masteroppgaven sin til å handle om integrasjon av litiumionbatteri i fremdriftssystemer.– Vi var en gjeng over gjennomsnittet interesserte folk som startet et prosjekt som heter Revolve NTNU. Vi bygde Norges første helelektriske racerbil mens vi gikk tredje året på studiet. Det gjorde meg veldig klar på at batterier var noe jeg ville jobbe med i fremtiden, sier Børsheim, som i dag er VP (Vice President) i produkt- og teknologiutvikling i Freyr Batter





