Teknas lønnsveileder: Dette bør studenter tjene i sommerjobben

Det har ikke blitt tid til sommerferie de siste årene for Cathrine Tran (24) som studerer ved NTNU. Men med informasjonen fra veilederen fikk hun sikret bedre betaling for arbeidstimene sine i ferien.– Det er viktig for å ha en konkurransedyktig lønn.

Man vil helst bli lønnet for nivået man er på. Jeg har åpne samtaler om lønn med venner også, men anbefalingen fra Tekna ga meg grunn til lønnsforhandlinger i år, sier Cathrine Tran (24), som studerer industriell kjemi og bioteknologi på NTNU i Trondheim.

