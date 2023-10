Taylor Swift, milyarder oldu

Popstjernen Taylor Swift (33) gjør det stort i USA, og nå har formuen hennes økt så mye at hun kan kalles milliardær., en fjernsynsstasjon som informerer om nyheter i nærings- og finansliv, at 33-åringens totale nettformue er blitt kjent. De fører også daglige oppdateringer av Bloomberg Billionaires Index.

Nå skriver de at artistens totale formue er på rundt 1,1 milliarder dollar som tilsvarer rundt 12,3 milliarder norske kroner. POPULÆR: Taylor Swift er en av USAs største popstjerner, og startet mars i år. Foto: Jessica Christian

I analysen ble flere faktorer tatt med i beregningen. Blant annet den estimerte verdien av hennes fem boliger, inntekter fra strømmeavtaler, musikksalg, konsertbilletter og salg i butikk. Det er blant annet etter den populære turnéen «The Eras Tour», som kickstartet mars i år, som har vært med på å gjøre 33-åringen til en dollarmilliardær. headtopics.com

Den populære turnéen skal imidlertid ikke få all æren. 33-åringen har nemlig også kommet med filmen «Taylor Swift: The Eras Tour», som baserer seg turnéen. xIfølge nyhetsnettstedet omtaler økonom ved Universitetet i Chicago, Carolyn Sloane, at 33-åringen er en fantastisk økonom – i tillegg til et talent innen hennes karriere.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »