Taylor Swift inkludert på Forbes' milliardærliste

For første gang er Swift inkludert på Forbes' årlige milliardærliste, til tross for allerede å ha blitt erklært dollarmilliardær i oktober. Ifølge Forbes har Swift en estimert formue på 1,1 milliarder dollar. Mye av formuen kommer fra hennes pågående «Eras Tour», som allerede har spilt inn over 1 milliard dollar på 60 konserter. I mai skal hun opptre i nabolandet, Sverige.

Swifts historiske turné «Eras Tour» har også blitt konsertfilm: I tillegg til inntekter fra turneen, kommer mye av formuen fra musikkrettigheter. Swift eier store deler av musikkatalogen sin selv etter å ha spilt inn flere av albumene sine på nytt. Swifts neste album «The Tortured Poets Department» slippes 19. april. I tillegg til inntektene fra musikken, har hun gjort investeringer i eiendom og eier boliger i både New York, Rhode Island, Nashville og Beverly Hills. Andre artister på milliardærlisten er Jay-Z og Rihanna, men de har også andre inntektskilder, skriver Forbe

