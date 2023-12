Taxiappen Yango får fortsette å sende personopplysninger til Russland. – Vi er åpenbart fortsatt blåøyde, sier stortingsrepresentant Erlend Larsen (H). Russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester kan innhente norske passasjerers persondata gjennom Yangos virksomhet i Norge, frykter stortingsrepresentanten. Nå mener Larsen det er på høy tid at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tar en særskilt vurdering av appen.

Taxitjenesten Yango drives av et europeisk datterselskap av Yandex, kalt Ridetech International, som har hovedkontor i Nederland. Yandex er et av de fremste teknologiselskapene i Russland. Den 1. september i år ble det innført en ny lov i Russland som forplikter russiske taxiselskap til å dele lagrede personopplysninger med den føderale sikkerhetstjenesten (FSB





