Tar TV-pause: Ønsker å hjelpe barn med diagnosen han selv har

Sandø har på sin side også vært en del å se på skjermen, eksempelvis både i «Farmen kjendis» og «Camp Kulinaris». VENNER OG KOLLEGER: Stian Sandø (t.v.) og Dennis Siva Lie har vært venner i flere år, og også jobbet mye sammen i TV-bransjen. De gjestet også podkasten «Realitysjekk» sammen. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2Etter å ha vært et hett TV-navn i flere år, tar Siva Lie nå en pause fra TV-jobbene.

DUO: Dennis Siva Lie og Marte Bratberg var programledere sammen i «God kveld Norge». Foto: Jenny Eidesvik / TV 2 – Jeg blir så overrasket når jeg ser hvilken retning sosiale medier har tatt. Det meste folk legger ut nå, er ikke læring. Så hvis vi kan gi barn et lite dytt for å prøve å få dem til å legge ut litt mer læring? Det er i alle fall det vi skal prøve på, sier Sandø, før Siva Lie fortsetter:MOROKLUMP: Dennis Siva Lie er kjent for å skape mye god stemning der han er.

