Taperne kan bli vinnerne av KI-revolusjonen

Magnus Nohr er dyslektiker og førstelektor. Han har kastet seg over ChatGPT og mener den er et paradigmeskifte for dem som sliter.

På Høgskolen i Østfold sitter førstelektor Magnus Nohr i TV-studioet han har rigget opp på kontorplassen sin. Herfra lager han undervisningsvideoer for sine 360 studenter over hele landet. At Nohr er mer populær enn førstelektorer flest, er ikke det eneste som gjør ham spesiell. Nohr skriver så dårlig at han ikke kan sende sine egne tekster ut til studentene. Hvis han får øye på mer enn en halv A4-side med tekst, reagerer han med å stønne.ADHD i parforhold: «Han kjeder seg fort og ombestemmer seg kontinuerlig, noe som gjør forutsigbarhet og planlegging vanskelig. Også i sexlivet.

