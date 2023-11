Tallene avslørt

Det er flott å se at jo, Apple får konkurranse av Qualcomm som leverer langt over 10 000 flerkjerne-poeng og nesten når 15 000 poeng, mens M3 grunn-utgaven nesten når 12 000. Apples brikke er noe kjappere i enkjerne-testen.Det er foreløpig ukjent om det lekkede tallet gjelder for iMac eller MacBook Pro, men det er neppe snakk om store forskjeller uansett. Apples billigste M3-brikkesett har åtte CPU-kjerner og 10 GPU-kjerner og støtter opp til 24 GB RAM.

Merk at testene er basert på ARM-programmer. Qualcomm vil bli ytelses-straffet når Windows kjører x86-spill da det må emulering til. Spørsmålet er hvor mye ytelse de mister. Det er uansett ingen tvil om at ytelsen er mye bedre enn 8cx Gen 3 som klarer rundt 1400 – 6000 poeng i GeekBench.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Det har ikke vært hemmeligVålerenga-stjernen om den ukjente skaden, livet som tilskuer og den spennende sesonginnspurten.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

DIGI_NO: Apple lanserer nye Mac-maskiner med selskapets egen M3-brikke – så stort er ytelsesløftetKommer med den splitter nye M3-prosessorbrikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Kols er den hyppigste dødsårsaken i DanmarkFor første gang noensinne er kols den sykdommen som forårsaker flest dødsfall i Danmark.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Rekordmange drepes på Vestbredden – her begraves den palestinske krigerenJENIN (VG) Rifleskudd, bønnerop og maskerte ansikter. Slik begraver palestinerne sine krigere.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGNETT: – Nedrykk vil kanskje være den aller svakeste prestasjonen i moderne tidVALLE (VG) Poengfangsten til Vålerenga har ikke blitt noe bedre med Geir Bakke som trener. Selv ser ikke 54-åringen hva han kunne gjort annerledes.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕