Takler ikke overgangen til vintertid: – Det er helt forferdelig tragisk

(Nidaros) Når klokken stilles en time tilbake natt til søndag blir det trøbbel for St. Olavs hospital i Trondheim. Helseplattformen takler nemlig ikke dette. Helsearbeiderne på vakt må dermed gjøre journalføringen med penn og papir en time natt til søndag.– Systemet tar ikke hensyn til den ekstra timen.

– Forferdelig tragiskHovedverneombud Anne Berit Lund ved St. Olav forteller til Nidaros at hun nettopp er blitt gjort oppmerksom på problemet. Hun synes hele situasjonen er forunderlig. – Det er en kjent sak at vi har sommertid og vintertid i Norge, at systemet ikke tar høyde for det er merkelig. Det føyer seg bare inn i rekken av andre problemer med programmet.

Nidaros har vært i kontakt med Knut Jørgen H. Rotabakk, avdelingssjef ved e-helse hos St. Olav. Han henviser videre til Helseplattformen og kommunikasjonsavdelingen. – Det påvirker oss ikke på noe annet måte enn i andre situasjoner der forskjellige datasystemer er nede. Det er en situasjon våre ansatte er vant med å håndtere, sier han.– Helseplattformen vil virke hele helgen, men vi har forberedt de ansatte på at de må være ekstra oppmerksomme på utvalgte avdelinger, skriver direktør for medisin og analyse, Nina Kongshaug, i en e-post til Nidaros. headtopics.com

– Det er noen avdelinger på St. Olav som vil bli berørt mer enn andre, og der har opplæringsavdelingene i HP og på sykehuset gitt egen informasjon for å forberede de ansatte. Dette gjelder spesielt avdelinger der de har mye infusjoner og målinger gående døgnkontinuerlig.– Når langt mer av legemiddelbehandling og målinger foregår digitalt, vil dette merkes bedre enn da vi førte mer manuelt på papir.

