Takker Gareth Ainsworth for hans engasjement, lyst, lidenskap og profesjonalitet

Det er ingen overraskelse at Queens Park Rangers sparker sin manager Gareth Ainsworth. – Starten på sesongen har vært en katastrofe og det er lite positivt å peke på.

QPR tapte 1 – 2 mot den definitive serieleder Leicester i går og ligger etter 14.kamper på nest siste plass i Championship med bare 8.poeng. Assistenttrener Richard Dobson må også gå.Gareth Ainsworth som var QPR spiller i syv år fra 2003 ble bare åtte måneder i jobben, til tross for sparkingen forsikrer klubben han alltid er velkommen på W12.

«Dessverre har ikke resultatene denne sesongen blitt det vi alle ønsket og vi føler at en endring er nødvendig» sier QPR-sjef Lee Hoos i en pressemelding. Ifølge The Telegraph forventes Neil Warnock (74) å returnere til klubben. Profilen forlot Huddersfield for omtrent en måned siden, men ser nå ut til å være en midlertidig løsning for resten av sesongen.We’d like to thank Gareth for his commitment, desire, passion and professionalism. headtopics.com

