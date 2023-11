Tajik tar til orde for ny oljepolitikk i Arbeiderpartiet

Klimautvalget 2050 ser på hvordan Norge skal nå sine klimamål de neste 27 årene. Rapporten er politisk omstridt.Tajik er valgt inn på Stortinget fra oljefylket Rogaland. Hun representerer et parti og har sittet i en regjering som har et uttalt mål om å "utvikle, ikke avvikle" oljenæringen.Et av utvalgets kanskje mest omstridte forslag, er å innføre midlertidig stans i oljetildelinger.

Tajik tar ikke selv til orde for en slik stans i sin bok, men mener innholdet i forslaget er fornuftig. – Det er jo samfunnsøkonomisk rasjonelt å gjøre det, for å unngå feilinvesteringer. Men jeg tror det politisk vil være svært krevende.

Hun mener en sluttfasestrategi vil kunne gi forutsigbarhet til næringen og sier at kriteriene utvalget setter opp for strategien ligner de hun mener må være en del av diskusjonen:Skjerpe klimakravene for eksisterende og fremtidige felt.Oljenæringen skal ikke får kompenserende tiltak ved prisfall eller kostnadsøkninger. Ingen flere oljeskattepakker med andre ord.

Erfaringen viser at når Arbeiderpartiet flytter på seg i en del sånne sentrale saker, så flytter hele den offentlige-politiske debatten seg også, sier hun. – Det betyr også at et ansvar Arbeiderpartiet må ta er å ikke bli for konserverende på allerede etablerte rammebetingelser.Da Tajik kom tilbake på Stortinget og havnet i energikomiteen, måtte hun sette seg inn i klimapolitikken på nytt. Boken byr på mange nye tanker rundt klimapolitikken. Mange av dem er direkte rettet mot dagens regjering.– Departementet bør få tilgang til flere virkemidler.

