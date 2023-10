Tabellen vekker oppsikt: EIK jakter på historisk opprykk

Ajer og Brentford forbi Chelsea på tabellen: Stjal tre poeng på Stamford Bridge(Chelsea – Brentford 0–2) Cole Palmer strødde pasninger, Noni Madueke traff tverrliggeren og Chelsea tidvis herjet med lillebror fra vest... men det var Kristoffer Ajer og Brentford som kunne juble til slutt. Les mer ⮕

Søreide om Gaza: – Dypt bekymret for hva som vil skjeBlokaden av Gazastripen er et brudd på folkeretten, mener Ine Eriksen Søreide (H). Hun er svært bekymret for utviklingen i konflikten mellom Israel og Hamas. Les mer ⮕

– Går veldig, veldig langt i forhold til hva som er lovI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hva blir det til: Tottenham, Manchester United eller Real Madrid?Det er få managere som har en høyere stjerne enn Tottenham manager Mauricio Pochettino. Han er meget ettertraktet, men har ikke ledet noen av de virkelig store lagene. Les mer ⮕

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

I natt skal du stille klokken. Her finner du ut hvilken vei.Hva synes du om vintertid og sommertid? Les mer ⮕