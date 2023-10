T-banestasjon ble stengt – nødbluss utløst inne

Situasjonen oppsto i forbindelse med eliteseriekampen mellom Vålerenga og– Noen litt overtente fotballsupportere som har gjort en dårlig vurdering og fyrt opp bluss inne på stasjonen, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen til VG

– Jernbanetorget stasjon: Grunnet en brannalarm utløst av nødbluss er vi nødt til å kjøre tog forbi stasjonen inntil videre, skriver Sporveien på X.– Alarmen er nullstilt og det er luftet ut. Det er åpnet for normal trafikk igjen nå, så får vi håpe vi slipper mer bluss inne, sier Iversen.– Det er foreløpig god stemning. Vi har en del mannskap som følger supporterne fra begge sider.

