Systemet i Oslo og Bergen gjør byutvikling til en permanent krigstilstand

Saken om bybanen i Bergen er blitt en farse. Selv om de store partiene er enige om å la bybanen gå over Bryggen, blir det ikke slik.I 2022 klarte Bergens rødgrønne byråd å skaffe flertall for at bybanen skal gå over Bryggen.

Etter Høyres brakvalg i høst, er Christine Meyer fra Høyre blitt ny byrådsleder i byen. Hun lovet før valget at vedtaket om å la bybanen gå over Bryggen ville ligge fast.

