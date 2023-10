Synnøve Skarbø er klar for å gifte seg: - Vil finne noen å dele livet med

Det var i februar i år at programleder, Synnøve Skarbø (53) delte nyheten om at hun igjen var blitt singel.. Nå innrømmer podkast-profilen at hun er klar for å gifte seg. Det kommer fram i den nyeste episoden av «Synnøve og Vanessa».. Podkastmakker Vanessa Rudjord (47) innleder med å påstå at venninna aldri har hatt et ønske om å gifte seg..

Programlederen forklarer at det hadde vært fint å være et tospann, og nekter for at det er for seint å finne en ektemann. Hun legger derimot ikke skjul på at hun misunner de som allerede har gjort det.. Podkastmakker Rudjord er selv relativt nygift. Hun giftet seg med forfatter Jonas Forsang i fjor sommer. Tanken på at også venninna en dag kanskje står hvit brud, er kanskje overraskende, men veldig velkommen for Rudjords del..

