Sykkelstamveien i dårlig stand

skriver Aftenbladet i en større artikkel mandag 31. oktober. «Jeg forventer da at det er satt av penger til fremtidig vedlikehold av sykkelstamveien, spesielt vinterstid», skriver Per A. Svanes.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Samme morgen har også NRK-lokalen en reportasje om dette hvor de intervjuer prosjektlederen.

Hun sier at dette er en sykkelvei som skal kunne brukes hele året – sommer som vinter. Jeg forventer da at det er satt av penger til fremtidig vedlikehold av veien, spesielt vinterstid. For vår familie ble bruk av sykkelstamveien en «katastrofe». Både kona og jeg har syklet mye opp gjennom årene, både her hjemme daglig og ellers turer over alt i Éuropa, helt frem til februar 2020. Mens vi lå der, kom det ytterligere to syklister som også skled på isen og falt, men det gikk godt med dem. Vi skulle sykle til sykehuset og valgte sykkelstamveien mellom Kannik og Schancheholen. Da vi kon mot slutten av den nye sykkelveien, var det overvann og under der is. Jeg syklet først og falt. Bak meg kom kona og hun falt og skled rett inn i meg. Det gikk bra med meg, men kona brakk både høyre fot og høyre arm, og hun måtte hentes av ambulanse, noe som resulterte i flere måneder i rullesto

:

STVAFTENBLAD: Spikersuppe om Sykkelstamveien og nullvekstmåletDEBATT: Nylig publiserte Aftenbladet en sak om Sykkelstamveien der det presenteres stillestående syklist-tall og en stadig økende pris. Å sammenligne dagens kostnad med kostnadsestimat fra 2008 er gjort utallige ganger før, at avisen gjør dette igjen, blir å koke suppe på en veldig tynn spiker.

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

STVAFTENBLAD: Spikersuppe om Sykkelstamveien og nullvekstmåletDEBATT: Nylig publiserte Aftenbladet en sak om Sykkelstamveien der det presenteres stillestående syklist-tall og en stadig økende pris. Å sammenligne dagens kostnad med kostnadsestimat fra 2008 er gjort utallige ganger før, at avisen gjør dette igjen, blir å koke suppe på en veldig tynn spiker.

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

DN_NO: Oslo Børs ligner stadig mer på en dårlig spagettiwesternOslo Børs ligner stadig mer på en dårlig spagettiwestern

Kilde: DN_no | Les mer »

STVAFTENBLAD: Råte, dårlig inneklima og «utedo» på skolen: – Det er skammelige forholdTo av sentrumsskolene i Sandnes trenger en skikkelig overhaling, men kan foreløpig se langt etter penger til det.

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

TV2SPORT: Synd de får så mye oppmerksomhet fordi de gjør det dårligVålerenga-damene herjer. Likevel preger herrelagets nedrykksfrykt overskriftene.

Kilde: tv2sport | Les mer »