SVs Oslo-topp bekymret for «Vestkantbyrådet»

Av de åtte ferske byrådene er det bare finansbyråd Hallstein Bjercke (V) som har tilholdssted på den østlige delen av byen. Halvparten av byrådene kommer fra Vestre Aker, bydelen der befolkningen har den høyeste gjennomsnittsinntekten i Oslo.

– Vestkantbyrådet har fått med seg mange flinke folk, men det er urovekkende at de ikke har greid å finne flere dyktige fra østkanten i Oslo, sier Eidsvoll til Aftenposten.– Jeg var redd for å få det spørsmålet. Og ideelt sett skulle jeg selvfølgelig ønske at vi var bredere, at det var flere fra ulike bydelene. Men vi har byråder med bred erfaring, det er det viktigste for meg, sa han til Aftenposten onsdag.

Men Holmås Eidsvoll mener det er problematisk at så mange av de som nå skal styre byen, er bosatt i vest. – Oslo er en delt by med store forskjeller i makt og rikdom. Når de som styrer ikke har innblikk i nabolagene og hverdagen til store deler av byen vår, er jeg redd for at det gjør at beslutningene fattes til fordel for de i byen som har mest fra før, sier hun.Innbyggerne i de vestlige bydelene har høyere gjennomsnittsinntekt, utdanning og færre levekårsutfordringer. headtopics.com

Også politisk er Oslo en delt by. Grovt sett gjør Høyre det som oftest best i vest og Arbeiderpartiet i øst. Valgdeltagelsen er også mye høyere i de vestlige bydelene enn i øst: I årets valg stemte 77,5 prosent av velgerne i Vestre Aker. I den andre enden av skalaen ligger de østlige bydelene Alna og Stovner, der bare henholdsvis 49, 8 og 48,5 prosent av de stemmeberettigede deltok i valget.

– Det er forskning som indikerer at områder som er representert i politikken får mer ressurser. Oslo er svært delt, med både penger og makt konsentrert vest i byen. SV er bekymret for at det nye «Vestkantbyrådet» ikke vil prioritere områder med levekårsforskjeller. Da vil ulikheten i Oslo øke, slik den gjorde sist Høyre styrte byen. Det vil gi et Oslo som er dårligere å bo i for alle, sier hun. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

- Mehl: Kontant nei til Oslos ønske om lokal rusreformSiste nytt fra Dagbladet: Planene til det nye Høyre og Venstre-byrådet i Oslo om å be regjeringen om å innføre en lokal rusreform i byen, møtes med tommelen ned fra justisminis... Les mer ⮕

Kontant Mehl-nei til Oslos ønske om lokal rusreformPlanene til det nye Høyre og Venstre-byrådet i Oslo om å be regjeringen om å innføre en lokal rusreform i byen, møtes med tommelen ned fra justisministeren. Les mer ⮕

Nå fortelles historien om et av Oslos mest legendariske utestederNå fortelles historien om et av Oslos mest legendariske utesteder Les mer ⮕

Anklager om ukultur i Ap: Raymond Johansen slår hardt tilbakeOslos avgåtte byrådsleder kjenner seg ikke igjen i ukulturen Sarah Gaulin skisserer. Les mer ⮕

Populær Oslo-restaurant stenger dørene: – En veldig enkel beslutningDen populære restauranten Vandelay stenger for godt. Nå satser kokken bak alt på Michelin-restauranten Maaemo. Les mer ⮕

Systemet i Oslo og Bergen gjør byutvikling til en permanent krigstilstandBare to kommuner i Norge har parlamentarisme, Oslo og Bergen. Det er to for mye. Det gjør byutvikling til en permanent krigstilstand og kompromisser nesten umulig. Les mer ⮕