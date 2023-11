Sveriges tidligere statsminister boikotter Tesla

Han er ikke hvem som helst. Löfven var statsminister i Sverige for det sosialdemokratiske partiet fra oktober 2014 til november 2021.På sosiale medier oppfordrer den tidligere statsministeren alle som kjører Tesla til å si klart fra om at selskapets policy ikke er riktig.

Og han ber dem som er på vei til å kjøpe en Tesla, om å avvente kjøpet til tariffavtale er undertegnet.Det var natt til fredag IF Metall startet sin streik ved Teslas anlegg i Sverige. Fagforbundet krever tariffavtale for de ansatte.

– At vi blir tvunget til å ty til streikevåpenet er ekstremt uvanlig. Men siden ledelsen i Tesla Sverige har gjort det klart at det ikke er aktuelt å signere en tariffavtale, ser vi nå ingen annen utvei, sa IF Metalls kontraktssekretær Veli-Pekka Säikkälä i en kommentar fredag morgen.

Situasjonen er foreløpig fastlåst. IF Metall møtte Tesla-sjefene tidligere i uka hos riksmekleren uten at det ga noe resultat. – For Tesla er det en global policy ikke å tegne tariffavtaler. Så lenge ledelsen i Los Angeles ikke tar noen andre beslutninger, er det ikke noe å diskutere, er budskapet fra Tesla.Löfven har ikke egen bil, men kjører mye drosje. Da benytter han seg kun av Taxi Stockholm.

Nå stiller han ikke bare krav til hvilket drosjeselskap han skal kjøre, men også hvilket bilmerke han kan ta drosje med: – Jeg kjører selvfølgelig med Taxi Stockholm, som har tariffavtale. Nå kontakter jeg dem og sier at de kan sende noe annet enn Tesla, så lenge det merket ikke har tariffavtale. Det kan være mange av oss som gjør det, uavhengig av hvilket taxiselskap du bruker.I neste uke kan konflikten mellom Tesla og IF Metall spre seg til fire havner, melder den svenske nettavisen Arbetet.

