Sverige: Koranbrenner Salwan Momika skal utvises

Salwan Momika, som har gjort seg bemerket som koranbrenner i nabolandet, vil ikke få utvidet oppholdstillatelse. Det opplyser det svenske Migrationsverket til TV4 Nyheterna.

Han vil dermed bli utvist fra landet, men får midlertidig oppholdstillatelse fram til april 2024, opplser Migrationsverket. «På grunn av tvangshinder gis det tidsbegrenset oppholdstillatelse for perioden 2023-10-25 - 2024-04-16, reisebevis gis for samme periode», heter det i vedtaket.Den irakisk-fødte aktivisten har stått bak gjentatte offentlige koranbrenninger i Sverige.

Hendelsene har ført til omfattende kritikk mot Sverige fra blant annet Tyrkia, samt demonstrasjoner i en rekke muslimske land.– Jeg kommer til å leve og dø i Sverige, sier Momika til nyhetsbyrået TT torsdag. headtopics.com

Han sier utlendingsmyndighetene har gitt ham beskjed om å finne et land som kan ta imot ham – hvis ikke blir han utvist til Irak. – Migrationsverkets beslutning setter livet mitt i fare. Jeg kommer til å anke. Jeg mistenker at Migrationsverket er utsatt for politisk press.

De siste to årene har det vært et stort antall koranbrenninger på ulike steder i Sverige. Den islamkritiske irakeren har stått bak de fleste av dem, skriver nyhetsbyrået TT. Flere av markeringene har ført til opptøyer og uroligheter i Sverige. Bilder og videoer fra aksjonene er spredt over hele verden og har vakt sinne i en rekke muslimske land. headtopics.com

