Sverige innfører veskeforbud på store idrettsarrangementer

Det har vært ekstra visitering av alle vesker og forbud mot store bager på svenske idrettsarrangement etter terroren i Brussel. Nå blir det totalforbud. – Forklaringen er at terrornivået ligger på nivå fire sett i lys av det som skjedde i Belgia. Derfor tar man dette steget, sier delegatsjef i svensk elitefotball Per Eliasson til Aftonbladet.For mindre enn 2 timer siden

