Sverige følger Norge: Skriver forsvarsavtale med USA

USA får også førsterett til å straffeforfølge handlinger begått av amerikanske soldater i Norge. Tidligere gjaldt denne førsteretten kun tjenestehandlinger, men nå skal den også gjelde handlinger begått utenfor tjeneste.Da Sverige og Finland formelt ble invitert inn i Nato i fjor, startet begge forhandlinger med USA om tilsvarende avtaler.– Den bygger på en amerikansk rammeavtale, så de er snarlike.

– Avtalen åpner for forsterkninger fra USA i sammen av Natos regionale planer og det nye forsvarskonseptet, og den regulerer forutsetningene for det amerikanske nærværet i det nordlige Europa, legger Jonson til.Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at det har mange fordeler også for Norge at Sverige og Finland nå inngår tilsvarende forsvarsavtaler som Norge har:

– Når Sverige og Finland, og etter hvert Danmark har på plass avtaler, gir det et godt grunnlag for et enda sterkere samvirke mellom de nordiske landene og USA. Og det styrker oss alle sammen, sier Gram.vil det heller ikke bli permanente amerikanske baser i Finland, men et antall baser hvor USA får bygge opp en infrastruktur som de kan bruke på roterende basis.

