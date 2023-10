Svenske fikk slakt: - Sviker

Den svenske skiskytteren Tilda Johansson (24) tirret på seg flere da hun la ut et bilde i norske klær på Instagram story og skrev:. «Wannabe norsk?». Hun hadde det norske flagget på lua og var iført en overdel i norske farger i skiløypa under en treningsøkt. Her har hun på seg samme lue:. Det var ikke alle som så humoren i det.. - Det var mange som mente at jeg var en sviker.

Og jeg følte bare at jeg ville gjøre noe kult, det var ikke noe spesielt i det hele tatt, sier Johansson til Expressen.. - Jeg syns at norsk skiskyting er kult. Det er veldig mange gode skiskyttere der og det var en intervalløkt jeg hadde på skjemaet da, og jeg følte at «i dag vil jeg være rask», så jeg tok på meg de klærne. Det var ikke noen stor greie, sier hun videre.. Johansson vant IBU-cupen i fjor.

