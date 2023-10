Svensk gjengkriminell arrestert i Serbia: – Ikke trygge noe sted

Svensk politi har sammen med serbisk og montenegrinsk politi, Eurojust og Interpol pågrepet en svensk gjengkriminell i Serbia.

Den pågrepne er mistenkt for omfattende narkotikavirksomhet. Det skriver svensk politi i en pressemelding.– Mannen er en av personene som svensk politi har jobbet mot i den spesialoperasjonen Frigg og som er vurdert som høyt prioritert pågripelse, skriver de.Det internasjonale samarbeidet startet for flere måneder siden.

– Han er mistenkt for å ha kontrollert omfattende narkotikasmugling i Sverige fra Serbia og Montenegro, men også vært involvert i handel med våpen og eksplosive stoffer, opplyser de.Det er startet en prosess for å få mannen utlevert til Sverige. headtopics.com

– Det er viktig å vise at man som gjengkriminell ikke kan føle seg trygg noe sted, sier Hanna Paradis, sjef for den spesialoperasjonen Frigg. – Vi har muligheten til å spore dem opp og vi sørger for å arrestere dem, selv om de utfører sin forbrytelse fra andre land. Vi har et godt samarbeid med Statsadvokatembetet, utenlandske politimyndigheter og i denne saken også Eurojust og Interpol, legger hun til.

Les mer:

Nettavisen »

Rigget klart til hasjproduksjon – så kom politiet på døraDet ble ikke store produksjonen for kvinnen og mannen. Les mer ⮕

Mitt oppgjør med Oslo ArbeiderpartiDet handler ikke bare om at jeg ikke kan bo trygt i bydel Søndre Nordstrand. Les mer ⮕

Svensk frustrasjon før FIS-møte: – Ville vært en ren katastrofeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Svensk Toppserie-profil kalt inn til det norske landslagetLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Svensk politi med våpen-advarsel før HalloweenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Statsminister Meloni dumpet mannen etter sexskandaleEt saftig lydopptak der samboeren til Italias verdikonservative statsminister vil ha sex med en ukjent kvinne, har vakt oppsikt. Men ikke på samme måte som før. Les mer ⮕