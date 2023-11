Svakeste yen på over et år

Oljeprisen har falt over 2 dollar siden i går ettermiddag, og fortsetter nedturen tidlig onsdag morgen. Et fat nordsjøolje (Brent spot) handles nå for 85,22 dollar per fat.Den japanske valutaen sliter om dagen. I skrivende stund er nivået på det laveste mot dollaren siden oktober 2022 og koster 151,29 per dollar. Det er en nedgang på 0,26 prosent de siste timene.

Natt til tirsdag norsk tid bestemte den japanske sentralbanken å nok en gang holde renten uendret på minus. Dermed har de ikke hevet renten en eneste gang siden før finanskrisen i 2008.Målet er fremdeles å holde disse på 0 prosent, men sentralbanken vil tillate en variabel på 0,5 prosentpoeng både opp og ned.Kinas industri-PMI faller til 49,5 i oktober, fra 50,6 i september, viser ferske tall fra kinesiske myndigheter.

Det betyr i praksis at økonomien faller, gitt at tallet er under 50. Nedgangen er den første siden juli, og gjør at forhåndskonsensus innhentet av analytikere på 50,8 i oktober er et godt stykke unna.Ferske tall lagt frem natt til onsdag viser at Sør-Koreas eksport stiger 5,1 prosent på årsbasis. Det snur trenden på godt over et år med nedgang.

