Svakeste måling for Høyre på to år. Nytt parti i viktig vippeposisjon.

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim peker på at de fortsatt er det klart største partiet. Han mener resultatet isolert sett er godt.Forklaringen på nedgangen mener han er ganske åpenbar.INp over sperregrensen

Om dette var valgresultatet ville de fått tilgang til utjevningsmandater, og debutert på Stortinget med hele seks representanter.Resultatet ville også gitt INp en viktig vippeposisjon på Stortinget. Med totalt 169 folkevalget, trengs det 85 mandater for å danne flertall.

–Fantastisk. Det er ikke verst å få slike tall når jeg lander etter fjorten dager, sier han om resultatet. – Det har selvfølgelig vært mye rot med habilitet. Men at det grønne skiftet er på ville veier tror jeg er enda viktigere. Det begynner å gå opp for folk at det koster mer enn det smaker, mener partilederen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTNO: Erfaren fastlege ber for rus- og psykiatripasienter– Dette er de svakeste pasientene, sier Knut Jarl Jøsok.

Kilde: btno | Les mer ⮕

VGNETT: – Nedrykk vil kanskje være den aller svakeste prestasjonen i moderne tidVALLE (VG) Poengfangsten til Vålerenga har ikke blitt noe bedre med Geir Bakke som trener. Selv ser ikke 54-åringen hva han kunne gjort annerledes.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Svakeste oppmøte på over ti år: – Det tristeste jeg har settDet var glissent på tribunen på Aker Stadion i toppkampen mellom Molde og Tromsø. Det har ikke vært færre til stede på en Molde-hjemmekamp siden 2010.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

BTNO: Gunn-Vivian Eide kjemper for de svakeste pasientene– Dette blir som å stenge avdelingen for de sykeste kreftpasientene, sier hun om kutt på Sandviken sykehus.

Kilde: btno | Les mer ⮕

E24: Svakeste yen på over et årDen japanske valutaen fortsetter å falle etter at Bank of Japan bestemte seg for å nok en gang holde renten i minus natt til i går.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Dette har Høyre og co. lovet, holder de ord?DEBATT: Kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, la nettopp frem sitt forslag til budsjett. Der spår han at det må kuttes fremover, i både oppvekst- og helseområdet og i store investeringsprosjekter som aktivitetshus i Hillevåg.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕