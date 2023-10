Suzanne Somers Dødsårsaken klar

Forrige uke kom nyheten om at skuespiller Suzanne Somers var død.. Nå er den offisielle dødsårsaken klar, skriver The Beast.. Somers døde tidlig på morgenen søndag 15. oktober som følge av at brystkreften hadde spredt seg til hjernen, skriver The Blast som har innhentet dødsattesten.. Hun ble 76 år gammel.. - Suzanne hadde sin kjærlige ektemann Alan, sønnen Bruce og nærmeste familie rundt seg, sa agenten R. Couri Hay..

Under et intervju med Entertainment Tonight i sommer, uttalte Somers at hun ville fortsette å kjempe mot kreften.. - Jeg har levd med kreft siden jeg var i 20-åra. Og hver gang den lille dritten dukker opp, fortsetter jeg å kjempe tilbake. Jeg gjør mitt beste for å ikke la denne grusomme sykdommen kontrollere meg.. Skuespilleren fortalte at hun fikk en klump i magen hver gang kreften kom tilbake.. - Så tar jeg på meg rustningen og går til krig.

Les mer:

dagbladet »

Ryktene svirret rundt modelldødsfall: Dødsårsaken klarModellen ble funnet død, bare 32 år gammel. Les mer ⮕

Kjendisstudio - Dødsårsaken klarSiste nytt fra Dagbladet: Forrige uke kom nyheten om at skuespiller Suzanne Somers var død. Nå er den offisielle dødsårsaken klar, skriver The Beast. Somers døde tidlig på ... Les mer ⮕

Skuespiller Maggie Smith er ansikt utad for LoeweDen britiske skuespilleren er modell i luksusmotehusets nyeste kampanje Les mer ⮕

Tara Reid avviser rykter om spiseforstyrrelseSkuespilleren slår tilbake mot dem som hevder at hun har spiseforstyrrelser. Les mer ⮕

Kjendisstudio - Dødsårsaken klarSiste nytt fra Dagbladet: Forrige uke kom nyheten om at skuespiller Suzanne Somers var død. Nå er den offisielle dødsårsaken klar, skriver The Beast. Somers døde tidlig på ... Les mer ⮕