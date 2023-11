Supportere stormet banen under fotballkampen mellom Häcken og Malmö

Det var med et kvarter igjen av kampen at en gruppe svartkledde supportere tok seg inn på banen fra langsiden. Ifølge Aftonbladet oppsto bråket etter at Häcken-spilleren Aiham Ousou ble byttet ut. Malmö-supporterne buet på midtstopperen, som da svarte med ironisk applaus. Både spillere og støtteapparat fra Malmö skal da ha omringet Ousou. Deler av hjemmefansen svarte ved å hoppe inn fra langsiden og løp så mot Malmö-benken. Vaktene fikk stanset dem kort tid etter. Häcken leder 3–1 mot Malmö.

Dersom Gøteborg-klubben vinner, kan Elfsborg sikre seriegullet senere i ettermiddag når de møter Degerfors. Häcken trenes av Per-Mathias Høgmo. Han ledet dem til seriegull i fjor. Denne sesongen ligger de an til en tredjeplass

SPORTEN_COM: Aldri, aldri avskriv Manchester United!United-supportere og fotballsynsere vil sparke Ten Hag etter to pinlige 0-3 tap på Old Trafford. United-troppen svekket med en haug med skader. Fulham på hjemmebane er en hard nøtt å knekke. Neville og Keane vil rive av kapteinsbindet til Bruno Fernandes. Dette var inngangen til lørdagens Premier League-kamp.

VGNETT: Storm stoppet Formel 1 i BrasilMax Verstappen (26) skjønte at regnet og uværet var på vei - og skyndte seg å sette bestetid i Brasil-kvalifiseringen.

AFTENPOSTEN: Pep Guardiola bekrefter Haaland-skade: – Ville ikke ta noen sjanserManchester City-trener Pep Guardiola bekrefter at en ankelskade tvang storscorer Erling Braut Haaland av banen midtveis i lørdagens kamp mot Bournemouth.

SPORTEN_COM: Oksen Ramos avslører: «Jeg var nær ved å signere med Manchester United»Sergio Ramos er en spiller du enten digger, eller det motsatte. Når den spanske legenden er på banen, da gjør han seg bemerket.

AFTENPOSTEN: Haaland ropte på straffe, bommet og avsluttet i stolpenMANCHESTER (VG) (Man. City – Bournemouth 3–0, kampen pågår) Manchester City herjer og leder komfortabelt, men Erling Braut Haaland (23) fikk det ikke helt til å stemme mot Bournemouth. Og i pausen ble han overraskende tatt av banen.

VGNETT: Guardiola toner ned Bobb-situasjon – Solbakken ba om rapportMANCHESTER (VG) Oscar Bobb (20) hadde en drømmemåned som ble avsluttet med landslagsdebut og startplass mot stormakten Spania. Nå er det over en måned siden han var på banen for Manchester City.

