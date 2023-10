Supertalent Warren Zaïre-Emery trekker på skuldrene av giganttilbud fra Manchester City og Bayern München

Det er bare å lære seg navnet Warren Zaïre-Emery med en eneste gang, for maken til talent skal man lete lenge etter. Midtbanespilleren er bare 17 år gammel og leverer allerede på et svært høyt nivå.Zaïre-Emery debuterte som profesjonell for Paris Saint-Germain i august 2022, og ble klubbens yngste spiller noensinne.

Sports Zone melder nå at Manchester City og Bayern München fortsetter å «presse» på for å signere 17-åringen. Vi vet fra før at Manchester City frister med gigantlønninger, men det sier sitt når selv staute Bayern München signaliserer de er villige til å bryte egne lønnsregner for å sikre seg Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery og PSG sies å ha en «prinsippavtale» om en ny kontrakt, og dermed gjenstår kun detaljer før saken er ferdigbehandlet. Den franske storklubben beskrives som «rolig». Foreløpig har Zaïre-Emery en kontrakt til 2025 og har det som plommen i egget i den franske hovedstaden. – Eller som han sa i et intervju på TF1: «Jeg lever drømmen» headtopics.com

