Superstjerne avlyser:

- VanskeligManal har til sine nærmere fire millioner Instagram-følgere vist støtte til Palestina ved flere anledninger.. - De siste månedene har vært vanskelige. Først var det jordskjelvet, og nå ser vi våre brødre og søstre bli drept i Palestina. Det knuser hjertet mitt. Jeg prøver sakte å få det bedre, selv om situasjonen blir verre, og jobber med min mentale helse, skriver hun i appens historie-funksjon..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: – Norge bør utvise den israelske ambassadørenFår kontant svar fra regjeringen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Superstjerne avslører Haaland-kontaktTidenes mestvinnende tennisspiller lar seg forbløffe av Erling Braut Haaland - og forteller at de har noen ting til felles.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

BTNO: Politifolk fra Vestlandet beordres til Oslo:Konflikten i Midtøsten har fått betydning for den sikkerhetspolitiske situasjonen også i Norge.

Kilde: btno | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

E24: Avviser ESAs klimakritikk mot Norge:Norge henger etter egne klimamål og bør vurdere ekstra tiltak, ifølge overvåkningsorganet ESA. – Ikke riktig, svarer klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Kilde: e24 | Les mer ⮕