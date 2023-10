Suksess med helt uvanlig dobbeltrolle

– Treneren forbereder kamp og daglig leder kaster dem etterpå. Går det veldig dårlig, så kan det hende det blir en sluttpakke på treneren. Da får han bare ryke og reise. Det er ikke verre enn det.For mellom treninger, kamper og jobb på NTG er dette stedet den tidligere håndballstjernen tilbringer mye tid.

– Hva skal vi si? Det brant litt i huset da. Det var ikke noe lys i enden av tunnelen. Det var tøft, forteller Kristian Kjelling.Kjelling tok over treneransvaret i 2016 for klubben han spilte ifra 1998 til 2001.

Klubben lå nær fem millioner kroner bak budsjett i prognose ut året på en omsetning på 12 millioner kroner. Den tidligere storheten Drammen var nær konkurs. – Spesielt de første tre-fire månedene var blytunge, seige og det var mye motgang. Det er alltid gamle ting som rammer ut av skapet. Det var mye vi måtte rydde opp i. headtopics.com

– Det var et nødvendig onde i form av at det var bra økonomisk med tanke på salgene og besparelsen. Men det var også to unge gutter som fikk oppfylt drømmen sin. – Trener-Kjelling måtte innse at hvis ikke daglig leder-Kjelling hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt lønninger til klubben. Det var flere som bidro til det selvfølgelig, men det var en del av det å overleve.Den tidligere landslagsstjernen var nødt til å fortelle spillerne om den brutale virkeligheten.

I GANG: Kristian Kjelling og Drammen er klare for sin niende serierunde i REMA 1000-ligaen. Foto: Fride Sørensen / TV 2 Det kom en del positive signaler om at folk ville at klubben skulle bestå. Klubbens økonomiske status har bedret seg betraktelig. headtopics.com

– Hvis vi tar daglig leder-praten først, så er vi veldig langt bak driftsmessig. Vi har en ansatt som er Thale Lind i administrasjonen. Det er der vi ønsker å bli bedre. For min erfaring fra 15 år i utlandet er at hvis man bygger klubb, så kommer sport etter. Hvis man bare tenker sport så blir klubben ofte borte.– Så har vi levert veldig bra sportslige resultater til tross for at vi ikke har hatt den største økonomien.

