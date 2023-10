Sukkerpresset er ikke søtt

Det er fortalt mange historier om at det kan være sosialt utmattende å dra på fest dersom du ikke rører alkohol. Men kanskje erDet er nemlig ikke lett å gå motstrøms i møtet med kosekulturens klo. Uansett anledningSesongavslutninger for idrett, korps eller speider? Kake må det være. En vanlig fredag på jobben? Kjør på med bollemøte. Noen som begynner eller takkes av? Svaret er noe søtt.

Det eksisterer tross alt andre løsninger enn «har du vondt i kneet, lille venn? Her er en is» eller «så nydelig scoring på fotballbanen. Nå går vi i kiosken». Én gang gjorde jeg et unntak - en kakebit i mitt eget bryllup. Den ble det eneste som ikke smakte med en vidunderlig dag.Siden godtestoppen har jeg ikke savnet det et øyeblikk. I kombinasjon med opptrappet trening var effekten raskt merkbar fysisk. Å droppe snopet fikk meg også til å føle meg mye bedre med meg selv. Nå synes jeg bare det ser småekkelt ut når kakebordet fylles opp med kaloribomber.

Det kan være kleint å takke nei til desserten i et middagsselskap, enten om det venter himling med øynene eller bebreidende spørsmål. Det er heller ikke alltid så lett på restaurant, der villigheten til å tilby noe annet enn søtt til slutt er varierende. headtopics.com

Noen elsker også å poengtere det hyklerske i at det finnes fruktsukker og sukker i vanlig mat. Det er forsåvidt et poeng, men det bør være mulig å foreta en godteriavgrensning for seg selv, uten å bli stigmatisert sosialt?

100 gram melkesjokolade inneholder 45 gram tilsatt sukker, mens tallet er enda høyere for smågodt eller sukkertøy. Er det særlig stas?

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Snøværet er avblåstDet ser ut til at det varslede snøværet lar vente på seg. Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕

Tiåring overlevde skyting: – Hvorfor gjør noen slikt?LEWISTON (VG) Ti år gamle Zoey Levesque ble truffet av en kule fra massedrapsmannen, men overlevde. – Hun er veldig sterk, forteller en slektning VG. Les mer ⮕