Styret i Norges Skiforbund innkalles til hastemøte etter Braathen-sjokket

Skipresident Tove Moe Dyrhaug snakket med pressen i lokalene til Skiforbundet på Ullevaal etter Lucas Braathen fortalte under en pressekonferanse at han legger opp.

Ifølge avisen skal styremedlem Stine Korsen ha bedt om et ekstraordinært møte. Dette vil trolig finne sted i løpet av det neste døgnet, skriver VG.Lucas Braathen varslet fredag at han avslutter karrieren i en alder av 23 år. Nyheten slapp han rett før helgens verdenscupåpning i Sölden.

Braathen-saken: Innkaller til ekstraordinært skistyremøteStyret i Norges Skiforbund kalles inn til ekstraordinært hastemøte. Det skjer bare timer etter at Lucas Braathen (23) la opp som alpinist. Les mer ⮕

