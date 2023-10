Styres landet fra et suppekjøkken?

Denne uken har DN fortalt om hvordan Therese Steen, som er en av tre ekspedisjonssjefer på Statsministerens kontor, gjennom flere år har bygget opp en betydelig aksjeportefølje i norske unoterte selskaper.

Steen leder administrativ og konstitusjonell avdeling, som «har ansvaret for juridiske spørsmål knyttet til det administrative arbeidet ved kontoret, og har dessuten et særlig ansvar for statsrettslige og konstitusjonelle spørsmål» ifølge kontoret selv.

Lørdag er første og siste dagen du kan se dette fenomenet på himmelen i år– Vil være synlig fra hele landet og kan sees enkelt med det blotte øye. Les mer ⮕

Uno-X: I ekstase etter Tour de France-sjefens kryptiske meldingPARIS (TV 2): På vei bort fra et intervju med TV 2 slenger Tour de France-sjefen avgårde en melding som trolig avslører om Uno-X blir invitert til sommerens sykkelfest. Les mer ⮕

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

Årets eneste måneformørkelse på lørdagEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Russland: - Kunne ført til atomkatastrofeSiste nytt fra Dagbladet: Lørdag ettermiddag hevder russiske myndigheter at en ukrainsk drone skal ha krasjet inn i et atomavfallsanlegg i byen Kursk, skriver det russisk-statl... Les mer ⮕

Emiratene ber om nytt Gaza-møte i SikkerhetsrådetSiste nytt fra Dagbladet: De forente arabiske emirater har lørdag bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd «så snart som mulig», etter Israels opptrapping i angrepene mot Gazastripe... Les mer ⮕