Styres landet fra et suppekjøkken?

Denne uken har DN fortalt om hvordan Therese Steen, som er en av tre ekspedisjonssjefer på Statsministerens kontor, gjennom flere år har bygget opp en betydelig aksjeportefølje i norske unoterte selskaper.

Steen leder administrativ og konstitusjonell avdeling, som «har ansvaret for juridiske spørsmål knyttet til det administrative arbeidet ved kontoret, og har dessuten et særlig ansvar for statsrettslige og konstitusjonelle spørsmål» ifølge kontoret selv.

Les mer:

DN_no »

Stopper straffesak mot Gianni Infantino – Fifa-sjefen langer ut– Et forsøk fra stakkarslige, misunnelige og korrupte mennesker på å angripe ryktet mitt, freser Infantino. Les mer ⮕

- Hamas-topp ber om Hizbollah-støtteSiste nytt fra Dagbladet: I et intervju med nyhetsbyrået AP|/... Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenRøyk stiger opp fra et rakettnedslag i nærheten av Khan Younis-leiren sør på Gazastripen. Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder dollar i tredje kvartal, ned fra rekordåret i fjorEquinor-resultatet faller fra rekordnivået i fjor, men konsernsjefen kaller det et sterkt resultat. Les mer ⮕

Bedre enn ventet for Equinor – langt under rekordresultatet i fjorEquinor-resultatet faller fra rekordnivået i fjor, men konsernsjefen kaller det et sterkt resultat. Les mer ⮕

Siktet etter ringeklokke-bilde: Skal ha stjålet barnas sparepengerEn mann fra Bergen er siktet for tre boliginnbrudd i høstferien. Et bilde fra en ringeklokke kan bli avgjørende. Les mer ⮕