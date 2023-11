Stygge scener

Kampen måtte stoppes i rundt 12 minutter mens Greenwood fikk behandling - blant annet med oksygenmaske.. Hun måtte byttes ut.. I en nyhetsoppdatering fra laget går det fram at Greenwood er ved bevissthet og snakker.. - Hun er inne til medisinsk overvåking, meldte Sky Sports rett før midnatt.. Jassina Blom spilte videre etter kollisjonen..

