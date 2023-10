Stygge bilder: Lyon-manager skadet

Franske medier, deriblant L'Equipe, skriver at Lyon-manager Fabio Grosso ble skadet etter at lagbussen ble angrepet med steiner av Marseille-supportere før kveldens ligakamp..

Videoer av bussen viser minst to knuste ruter og Grosso skal ha begynt å blø i ansiktet etter hendelsen, trolig fra knust glass, skriver franske RMC.. Grosso ble hjulpet inn i garderoben etter skrekkhendelsen, mens han holdt seg til ansiktet som var fullt av blod. Etterpå ble han avbildet med bandasje rundt hodet.. Marseille - Lyon har egentlig avspark 20.45, men kampen kan nå bli avlyst ifølge franske medier..

